Retour éphémère du grand bleu!

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/771 sec

Ouverture f/2

Focale 4.6 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXU1BTK5

Après plus de 24mm tombés entre hier AM et cette nuit, notamment au passage d'un front froid avec de la neige fondue et une baisse significative de la température, le soleil s'est levé dans un ciel bien dégagé à l'Est avec seulement 3 petits nuages bas défilant rapidement poussés par un petit vent provenant de nouveau de Sud-Est après avoir été Nord-Ouest passé le front.

Tn 2.8°, cumul pluviométrique 99mm vs 73mm de noramle pour le mois complet.