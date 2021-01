Houle résiduelle sur les côtes provençales

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 14/12939 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.408(C432)

GPS 43.19°N, 5.65°E

Altitude GPS 44m

Le passage de la tempête Hortense hier après-midi sur le SE de la France avait engendré une forte houle de la Camargue à la Corse, en passant par la Côte d'Azur. Si les rafales provençales ont dépassé 180 km/h dans le Vaucluse au sommet du Mont Ventoux, ou les 150 km/h au Cap Dramont dans le Var, des vagues de plus de 7 mètres ont été mesurées hier soir par la bouée de Planier dans la rade de Marseille.



Le temps s'est bien calmé ce matin avec un vent redevenu modéré, un ciel bleu azur, et une houle résiduelle mais encore suffisamment longue et puissante pour faire le paradis des surfeurs sur tous les spots de la région, comme ici sur la plage d'Arène Cros au c½ur du Golfe d'Amour, dont on aperçoit La Ciotat en fond.