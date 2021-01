Couvert + bilan coup de vent d'hier soir (''record'' au Ventoux)

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Environ 5°C. Temps couvert, retour au calme (le vent s'est arrêter) après le fort coup de vent d'hier soir avec un ''record'' au Ventoux depuis la réinstallation de la station 2015 : 187.2 km/h hier contre 186.8 km/h en 2017.



Hier était une journée pluvieuse (15mm) avec vent modéré de Sud-Est (environ 50-60 km/h pour Sivergues) avec des températures douces. Avant une baisse des températures et un fort coup de vent de Nord-ouest (donc vent opposé = Mistral) le soir même. Ce coup de vent frappe plutôt les reliefs de l'Est 84 que la vallée du Rhône. Aucune vigilance pour vent, mais une vigilance au moins jaune vent aurait été pour moi logique… Le Vaucluse était d'ailleurs le seul département à être en vert par apport à tous les départements voisins…

On relève en effet :

- 187,2 km/h au Ventoux (1912m) : Record depuis la réinstallation de la station en 2015 (ancien : 186,8 km/h en 2017 ; 185,8 km/h en 01/2019 et 183,6 km/h lors du fort épisode de Mistral du 05/05/2019)

- 123 km/h à Murs (488m)

- ≈ 105-115 km/h sur les crêtes du Grand Luberon (1125m)

- 96 km à Saint-Christol (836m)

- 93 km/h au crêtes du Petit Luberon (672m)

- ≈ 90 km/h loc. > 100 km/h pour Sivergues (565m)

- 82 km/h à Carpentras (99m)

- 70 km/h à Avignon (37m)

On retrouve aussi entre le 22 et le 23 de fortes rafales en Corse (en vigilance orange), avec jusqu'à 214 km/h. 184 km/h relevés également au mont Aigoual dans le Gard.



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 0,5°C/6°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert