Drole de matiné

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/2.8

Focale 24 mm

ISO 200

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

0.3 °C 3 km/h

raf.9.7

95% -0.2 -0.6 °C 1000.3hPa

Il neige enfin.

"JJK Dépeche toi il y à beau lever de soleil"

-OK effectivement vite je prend un première photo. Le temps presse.

Je sors plus rien.

Ok Je vais quand même faire un tour. Du Givre.

Je rentre à peine

il neige

dépêches toi.

Maintenant que je poste :il neige à gros flocon."

CQFD