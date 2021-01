Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800E

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/6.3

Focale 35 mm

ISO 110

Objectif Zeiss Distagon T* 2/35 ZF.2

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Joli contraste entre la fin de la journée d'hier et ce matin.



La neige est arrivée avec un bonne couche et sous le Soleil, le paysage est sublime



Le vent est sensible comme on peut le voir sur le sommet de droite (tête de Clotinailles), ou des volutes de neige sont visibles sur les crêtes



Température: -2°C

vent: NE