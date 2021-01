Léger saupoudrage sur les crêtes du Grand Luberon

Appareil Panasonic

Il a un peu plu cette nuit (5mm), et il a même neigé sur les crêtes du Luberon à partir de d'environ 600m avec un léger saupoudrage (1 à 3 cm) dès environ 850m visible depuis le village ce matin, cela a un peu fondu cet après-midi comme en témoigne la photo.



Temps ensoleillé cet après-midi, les nuages de ce matin se sont dissipés grâce au vent faible, mais présent.

La visibilité est excellente, selon les endroits on peut voir jusqu'aux Cévennes et comme mardi jusqu'aux Alpes : photolive-photos-meteo-267625-massif-des-trois-eveches-vu-depuis-sivergues-a-de-100-km.html



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 0°C-0,5°C/6°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert