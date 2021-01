Paysages enneigés et soleil radieux dans la Somme !

Dim. originale 7296*5472px

Des sensations hivernales dans la Somme ce lundi matin, avec un soleil radieux et des paysages enneigés à perte de vue autour de Forceville, un régal !



Malheureusement cette neige fond peu à peu, hormis à l'ombre il ne devrait plus rien rester d'ici ce soir ... Mais bon, avec 3 épisodes neigeux en moins de 10 jours sur le département, on ne va pas se plaindre ... et l'hiver n'est pas terminé.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)