Reliquats neigeux

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/105 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Nous ne fûmes guère chanceux au cours des récents épisodes neigeux. Heureusement que le froid (relatif) permet de conserver quelques "beaux" restes. Ici en contre-haut d'un petit étang niché dans ce qui pourrait éventuellement s'apparenter à un TAF...



I love you like a Ball and Chain (E inside) ?

Bonne journée à tous !