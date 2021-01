Belle épaisseur dans les Vosges bas-rhinoises

Dim. originale 3968*2976px

Dernier jour de montagne sublime avant le début du vil redoux. Plus de 40 cm à 700 m et près de 50 cm à 900 m au-dessus de Grendelbruch (67) dans les zones bien orientées et déventées. Ce mois de janvier a été enneigé comme rarement ces dernières années.

Même si le redoux de la semaine dernière a fait mal, il est retombé près de 20 cm de fraîche ce week-end pour rendre sa beauté au massif.

Qu'en restera-t-il après la séquence pluvio-venteuse qui débute? Suspens.