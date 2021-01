bonne visibilité

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Quel bonheur de retrouver ce panorama après de long mois d'absence !

On est à l'avant d'un front chaud avec de l'air froid en basses couches, conséquence d'une nuit radiative. Les conditions sont idéales pour bien observer les Pyrénées depuis Toulouse.

On notera la présence d'un petit lenticulaire au dessus de l'Ariège. Il se multiplieront sur l'ensemble de la chaîne plus tard dans l'après midi.