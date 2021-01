Retour du soleil après la (faible) pluie verglaçante de cette nuit

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.5

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Retour d'un temps ensoleillé, quasi tout bleu malgré la présence de quelques petits cirrus. Quasiment pas de vent.

La température remonte et a fait fondre la glace de ce matin, environ 8°C à 13h30.



Tôt ce matin, mélange entre grésil et pluie verglaçante très faible (1mm pour Sivergues), néanmoins les sols étaient bien glissants avec pas mal de verglas et une température en moyenne de -2°C, engendrant des difficultés de circulation dans l'Est Vaucluse : les alentours d'Apt (même en plaine) et sur ses hauteurs (Luberon dont Sivergues, Monts de Vaucluse) ainsi que sur le plateau d'Albion et le Ventoux. De plus, les routes n'étaient pas salées ce matin.



Min du jour pour Sivergues (565m) : Environ -3°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert