La pluie prend le relais de la neige

Appareil SONY

SLT-A65V

Exposition 1/13 sec

Ouverture f/2.8

Focale 22 mm

ISO 1600

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel SLT-A65V v1.05

Le froid a bien résisté mais depuis peu la température est positive (+0.5°C à date du cliché) et la pluie a pris le relais. C'est tout de même plus de 20 cm de neige sur Bourg Saint Maurice en plus depuis hier soir, cumul à 50 cm et le tassement est en cours.