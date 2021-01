Appareil Panasonic

DMC-TZ60

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/3.4

Focale 4.7 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Le Madon a bien augmenté avec les pluies continues d'hier et de cette nuit et la douceur qui a fait fondre la neige. Ce matin le temps est plus calme avec un vent d'Ouest en rafales. Il fait 9°.