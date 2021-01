Faire trempette

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Ces arbres n'ont évidemment pas les pieds dans l'eau en temps "normal" -l'Helpe Majeure s'écoulant à environ 50 m d'eux- quoique l'événement se produise en moyenne tous les 3/4 ans, autant qu'il me soit permis d'en juger.

Entre 1° et 2° lors de la prise de cliché, sous un bien triste ciel qui persiste encore.

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=1&CdStationHydro=D015656001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3



Achilles last Stand (LZ inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !