Fort débit du Rhône en tête de Camargue

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1585 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Après l'épisode pluvieux d'hier sur les régions méditerranéennes et avec les fortes précipitations sur le nord et l'est du bassin, le Rhône accuse un fort débit au passage d'Arles avec environ 4500 m3/s à la station de Beaucaire, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis longtemps.



Persistance d'un temps très doux avec environ 16°C en journée, sec et ensoleillé le matin mais quelques gouttes s'annoncent en milieu d'après-midi.



Au fond à gauche le sommet enneigé du Ventoux à environ 80 km est dans les nuages.