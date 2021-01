Fonte accrue par jour blanc

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7200

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif TAMRON 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD B028N

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Lamande Mike

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.14 (Windows)

Bonsoir,



Le Massif Central telle une éponge régurgite l'ensemble du patrimoine neigeux construit durant la première quinzaine de Janvier. En effet un temps bien doux et surtout très humide contribue à une fonte accrue de la neige et de la glace accumulés durant une petite vingtaine de jour.

Le résultat est immédiat, les sols sont saturés, les tourbières du Cézallier s'étalent à perte de vue et la glace fond.



Comme ici au Lac d'en Haut de la Godivelle, ambiance jour blanc et surtout humide, à 1250m dans le plus petit village du Puy de Dôme.



Prenez soin de vous.