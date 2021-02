Grand bleu à Chamrousse

Logiciel Microsoft ICE v1.4.3.0

Bonjour,



Beaucoup de monde profitent de la neige fraîche et du ciel bleu sur la station et vu les traces sur le domaine,il y a pas mal de skieurs courageux qui descendent malgré les remontées fermées.



0°C mais une sensation agréable au soleil.



Bon dimanche à tous et à toutes.