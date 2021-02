Le Coly en crue

Appareil samsung

SM-A515F

Exposition 1/120 sec

Ouverture f/2

Focale 4.6 mm

ISO 32

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.2 (Windows)

GPS 45.12°N, 1.23°E

Il n'y a pas que les grande rivière qui sont en crue.

On peut le constater ici du côté de Condat-sur-Vézere avec le ruisseau Le Coly qui est à son plus haut niveau étant donné que, la Vézère qui passe juste derrière l'objectif refoule dans ce petit ruisseau.

Par conséquence ben, la rivière Vézère n'a pas fini de monter dans les prochains heures.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)