Ciel bas et plombé, douceur Strasbourg 2021-02-01T14:25:00+01:00

12°C de maxi, mais que de pluie... Matinée pluvieuse, quelques éclaircies entrecoupées d'averses l'après-midi.

Les terres sont humides, après un mois de janvier bien arrosé (près de 100 mm en 21 jours de précipitations à Strasbourg) et un peu plus doux que la moyenne (la neige est venue sans froid long et sévère en milieu de mois).

Photo prise à Strasbourg Neuhof.