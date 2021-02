Ciel de feu

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/5.6

Focale 16 mm

ISO 400

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Tandis que la grande majorité du pays est sous l'emprise de l'agitation provoquant des inondations, le temps reste sec et lumineux sur notre petit bout de Méditerranée.

Plus encore, c'est le printemps qui s'installe avec pas moins de 14 °C cette nuit et plus de 21 °C en journée offrant un ressenti agréable surtout après les régulières offensives hivernales qui nous ont concerné durant le mois de janvier.

Comme souvent à cette période de l'année, il faut miser sur les couchers et levers de soleil pour casser le calme photographique côté météo.

Un bel exemple ce matin avec un plafond nuageux qui s'embrase au-dessus de la mer, offrant des couleurs assez incroyables pendant quelques instants ! De quoi revigorer avant de partir au boulot :)