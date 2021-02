Que d'eau, que d'eau !

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/289 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 14.3

GPS 44.92°N, 2.52°E

Altitude GPS 619m

Conjonction de deux mois de décembre et janvier excessivement pluvieux (300 mm à Aurillac), une tempête Justine très active (109mm en 24h en montagne) associée à une grande douceur et une importante fonte nivale et la Cère sort de son lit. Impossible à présent de distinguer les pâturages, la route et le pont, tout est noyé sous l'eau.