Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/850 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 80

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.1 (Macintosh)

Traditionnellement il y a ici un petit ruisseau tranquille. En ces temps de fonte nivale accélérée par les pluies et la douceur de la tempête Justine il a tout envahi, champ, chemins et routes. Tout est inondé. On ne repère plus rien.