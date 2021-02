Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Quel bonheur de redécouvrir ce panorama sur la chaîne depuis les coteaux du Lauragais !

La journée a été printanière avec de nombreux Tx > 19 °C dans les plaines du Sud Ouest. Comme souvent c'est dans le pays Basque et sur dans les terres languedociennes que les 20 °C ont été dépassés. On notera aussi les 20.5 °C de Carcassonne et les 20.4 °C d'Auch.

A Blagnac on a plafonné à 18.8 °C, ce qui est tout à fait suffisant pour savourer une pause de midi en extérieur.