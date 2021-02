Tempête de neige : après New York, Québec sous une forme atténuée

Logiciel PhotoScape

Place Sylvain-Lelièvre. Aéroport de Québec, 19h : Neige faible, 12C, vent ENE 40 km/h, rafale 55, vis. 2 km.



Cette nuit et demain matin, il semble de plus en plus qu’il faudra se reprendre pour une « vrai ». Étant en bordure de la dépression qui bouge enfin au large de New York, et pour des raisons topographiques, on devrait se contenter de la moitié des vents de 100 km/h et des 35 cm prévus à une centaine de km seulement à l’est.