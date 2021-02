Timides éclaircies + bilan météo janvier

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.5

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Timides éclaircies, avec pas mal de nuages notamment sur les reliefs donnant un ciel un peu brumeux.

Grande douceur en ce début février. Jusqu'à 17°C plaine cet après-midi, 14°C pour Sivergues. Il n'y a plus eu de gelées depuis une semaine… Températures largement au dessus des normales (environ 5°C).

Quasiment pas de vent.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 6°C/14°C





Bilan météo janvier 2021 pour Sivergues (565m) :



Température maximale : 14°C (28-29/01)

Température minimale : -8°C loc. -9°C (07/01) ; -8°C (12/01) ; -7°C (08/01)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 15mm (22/01)

Précipitation totale : ≈ 60mm (+5cm de neige)

Rafale maximale : ≈ 90 km/h loc. > 100 km/h (22/01) ; 75-80 km/h (12-13-14/01 = Mistral) ; 70 km/h (20-21/01 = Sud)



Nombre de gelée(s) : 18 (dont 8 ≤ à-5°C et 1 jour sans dégel)



Notes/événements météorologiques notables :

En résumé le mois de janvier aura été malgré un redoux en fin de mois, très légèrement plus froid que la normale (pour une fois !) à environ 0,5°C en dessous de la normale. Il a surtout été plus froid que janvier 2020, avec plus du double de gelées et avec environ 3°C de moins en moyenne…

Ce mois de janvier ressemblait un peu plus que d’habitude à l'hiver avec quelques chutes de neige certes faibles, mais il a tout de même neigé plusieurs fois. https://youtu.be/kuhjcq67aNg

Néanmoins on note un déficit pluviométrique d'environ 10mm…



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune crues (Rhône)