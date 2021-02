Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le flux synoptique se redresse plus au sud, et par conséquent l'Autan se renforce aujourd'hui et ramène ses traditionnels nuages bas, alors qu'un voile de cirrostratus recouvre le ciel en altitude.

Rafale maximale de 74.5 km/h à Blagnac cet après midi. Les plus fortes rafales de cet épisode sont attendues cette nuit et demain matin sur les crêtes de la Montagne Noire.