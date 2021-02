Ambiance Sableuse !!

C'est avec un certain étonnement de voir autant de sable ce matin dans notre ciel alpin, pas rare car déjà vu ce type de temps par le passé mais pas avec cette ambiance presque comme si nous étions non loin du désert, les montagnes disparaissent complètement sous le sable par moment comme on le vois depuis la webcam de Combloux à 8h30,https://www.skaping.com/combloux/sommet



Il tombe carrément des morceau de sédiments avec des sacré grains de sable par moment, vraiment impressionnant ... Le foehn ce lève d'ailleurs, la température est passé de 4,4° à 8h à 6,8°C au moment ou je poste la photo.

https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/sallanches/000MY.html



PS : pas simple de choisir un tag correspondant pour ce genre de phénomène d'ailleurs.