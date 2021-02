Ambiance poussiéreuse à Bergerac

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Photographe Damia Bouic

Logiciel darktable 2.4.4

Bonjour,



Ce matin en ouvrant mes volets, je constatais une drôle de "balance des blancs". Je soupçonnais quelques poussières, et le satellite, ainsi que les photolives des collègues n'ont fait que confirmer mes impressions.



Donc, petite balade matinale pour faire quelques photos de ce phénomène singulier, trop rare pour ne pas l'immortaliser, comme ici, sur ce panorama à 200°, pour montrer notamment les variations chromatiques dans le ciel, qui n'est pas uniformément monochrome, mais présente des teintes plus ocres, plus jaunes ou plus grises de ci de là.



Notez le niveau encore élevé de la Dordogne par la présence d'arbres à moitié immergés le long de la promenade.



Bonne journée !