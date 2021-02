Tempête de sable sur St Etienne

Dim. originale 4128*3096px

Appareil samsung

SM-J530F

Exposition 1/4695 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.71 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel J530FXXS7CTF1

Ce samedi 6 février 2021, certains ont cru la fin du monde venue en ouvrant les volets au petit matin !...

Ambiance vraiment spéciale : sombre et orange. Perso, je ne me souviens pas avoir vu un tel coup de sable.

Sur cette photo prise en début d'après midi, on voit que l'orange n'est plus mais par contre les poussières sont toujours là ! (Ambiance nord Côte d'Ivoire, un jour de grand harmattan).

Grande douceur et vent de sud relativement fort sur St Etienne sud (où sur Korhogo ?...on ne sait plus où on habite là !!...)

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)