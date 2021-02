Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/3.3

Focale 5.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Le ciel est très couvert, et chargé de sable du fait du Sirocco donnant une couleur jaune-orangée. Plus ou moins visible aux différents moments de la journée, malheureusement cela n'a pas trop donné sur mes photos…



Le Sirocco a donc soufflé assez fort, avec environ 80 km/h pour Sivergues, environ 100 km/h sur les crêtes du Grand Luberon.

Sinon on relève environ 95 km/h sur le petit Luberon (672m) et 130 km/h au Ventoux (1912m).



Coté température, grande douceur ces derniers jours notamment hier pour l'Est 84 et aujourd'hui pour l’Ouest 84 avec jusqu'à 19°C dans le secteur de Carpentras. Les minimales aussi sont très douces avec par endroit pas moins de 12°C. Il n'a même pas gelé au Ventoux…

Températures donc largement au dessus des normales…



Cette nuit il devrait donc pleuvoir du sable. Avant une baisse des températures demain et lundi.

Et demain changement de direction du vent, avec le retour du Mistral…



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 9°C/13°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune crues (Rhône)