Une ligne orageuse particulièrement vigoureuse pour la saison s'est mise en place cet après midi entre le Nord de l'Aude et le sud du Cantal, dans la convergence entre Autan et flux d'ouest.

La lumière est assez pourrie mais on distinguait bien un Cb compact vers le NE, qui se trouvait donc à l'extrémité sud de la ligne, dans le secteur de Revel.