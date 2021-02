7 février 2021 ,



Des orages étaient annoncés dans la nuit de samedi a dimanche sur la partie sud PACA , et par balayage classique Ouest / Est .





Les conditions de prise de photo vers 750 m d'alt étaient vraiment difficiles : vent tourbillonnant , grésil et foudre très très voir trop proche causant sur le moment un aveuglement ainsi que les sifflements aux oreilles sans pour autant l'avoir dans le cadre..



Néanmoins, je suis nettement ravi d'avoir pu renouer avec cette passion pour les orages en ce début d'année et de pouvoir vous partager cette photo avec en visu le massifs Sud de la sainte Baume "Les dents de Roque de Forcade".



Lien HQ:https://flic.kr/p/2kzmCfQ