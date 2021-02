Centre Oise - Chute modérée

Disons-le franchement, il était prévu un peu de neige dans la journée.



Tout au long de la journée, petite neige, parfois roulée en grains, qui ne tenait pas.



A la faveur du jour tombé (et les températures en même temps), la neige s'est mise à accrocher aux toits, et un petit peu à la pelouse.



Et à la faveur d'une averse modérée, cela tient tout de suite.



Impressionnant