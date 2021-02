Appareil Xiaomi

Redmi Note 5

Exposition 1/259 sec

Ouverture f/1.9

Focale 3.94 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Logiciel whyred-user 9 PKQ1.180904.001 V11.0.3.0.PEIMIXM release-keys

Chute de neige modérée et continue. Les endroits les plus froids et les moins humides (sols saturés d'eau), l'épaisseur de neige atteint quand même 4-5 cm mais les routes restent dégagées.

Il fait 0°C.