Le Soleil est revenu

Après le voile saharien de samedi et les nuages d'hier ayant donné de la pluie en dessous de 1000m mais de la neige au-dessus (comme on peut le voir sur l'image et les sapins bien blancs au dessus de 1000m), cette journée de lundi commence dans la clarté mais aussi le froid qui est revenu



Température: -3°C

Vent de secteur NE: 8km/H