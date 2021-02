Un épisode neigeux conséquent sur le nord de la Loire est attendu mardi soir et mercredi matin. La Bretagne, le nord Pays-de-la-Loire, le nord Centre, le Grand-Est seraient normalement les plus concernés. Les régions voisines seraient plus dans des zones de cumul moins conséquentes. Par la suite un froid intense est à attendre sur la moitié nord avec des pointes à -10°C sur le nord-est du pays. Plusieurs régions du nord ne connaitront aucun dégel.