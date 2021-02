Bas de plafond

Dim. originale 3264*2448px

Agréable balade dans le Haut Bugey cet AM où les cours d'eau sont en pleine forme avec de magnifiques cascades.

Au fil de l'AM les nuages sont devenus de plus en plus nombreux, et leur altitude de plus en plus basse. Pas la moindre goutte toutefois.

Pendant ce temps plus à l'Ouest en plaine de Bresse : 2.1°/10.1° pour les extrêmes du jour toujours bien douces pour la période.