Blanc sur blanc

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/300 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Il a reneigé un peu durant la nuit, de l'ordre d'un (1) centimètre, de quoi repasser un petit coup de blanc sur un décor déjà bien blanc. L'épaisseur totale et moyenne atteint les 5/6 cm mais est assez hétérogène. Il n(y a pas de différence flagrante entre la ville (d'Avesnes, ici visible sur sa colline, au centre de l'image) et le proche bocage.



Bonne journée à tous !