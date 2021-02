L'Helpe s'englacera une autre fois !

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/210 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

En cause : un niveau un peu trop élevé de la rivière, son débit étant du coup un poil trop important pour cela. Et la température n'atteindra vraisemblablement pas les niveaux de février 2012 ; ce qui aurait sûrement été à peine suffisant de toute manière (ou alors prolongé sur plus d'une semaine...).

nonobstant ces digressions passéistes, la température aura tout de même oscillé entre -7° et -6° au cous de ma balade, à savoir entre 10h et midi. Il faut bien convenir que c'est assez remarquable !



Mystic Queen (C inside) ?

Bonne journée à tous !