La dépression au sud-ouest de la Bretagne responsable du conflit neigeux nous envoie l'extrémité sud du front avec un voile d'altostratus de plus en plus épais.

A l'avant on conserve une excellente visibilité et un petit vent d'Autan atteignant 30 à 40 km/h en rafale.