juste avant la pluie

Les Pyrénées disparaissent progressivement dans la couche nuageux dont le plafond descend de plus en plus, alors que quelques pluies sont en train d'arriver sur la plaine par l'ouest.

Les précipitations les plus abondantes concerneront toutefois les régions plus au nord. On ne relève que 0.8 mm à Blagnac sous ce passage pluvieux.