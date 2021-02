Après une journée de soleil

En février, le soleil a déjà une certaine puissance et avec une couche peu épaisse la neige malgré des Tx négatives est mise à mal, à certains endroits au soleil, il n'y a déjà plus de neige. Ayant horreur des photos de neige et soleil, j'ai attendu le coucher de celui-ci montrant quelques cumulus arrivant par le NE et qui à l'heure actuel ont envahi le ciel limitant la baisse des températures. Avec un anticyclone l'idéal aurait été plusieurs jours de brouillard givrant pour conserver ce saupoudrage, mais non, nuages la nuit, soleil le jour histoire de mettre fin rapidement à la blancheur.