Présence glaciale

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Il aura fallu quelques jours pour cela, mais la glace recouvre désormais bien les petits étangs, rus et fossés gorgés d'eau. Dommage que notre petite VDF ne puisse pas bénéficier d'une rallonge qui nous aurait alors valu une sensation tout à fait "2012-like" au niveau des décors locaux.



Anywhere out of the World (DCD inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !