Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Depuis ce matin, le temps se couvre de plus en plus avant la pluie de cette nuit. Vent faible, mais présent à environ 30 km/h.



Coté température, nous sommes loin du froid qui sévit actuellement sur la moitié Nord. Sans parler de douceur, les températures ne sont pas très froides (les gelées sont faibles et rares) et à peu près dans les normales. Elles baissent quand même légèrement au fil des jours, il devrait faire plus froid la semaine prochaine.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -1°C/9°C





Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert