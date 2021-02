3ème épisode neigeux de l'hiver!

Dim. originale 4000*3000px

Après une première chute de neige le 1er décembre pour marquer avec panache le début de l'hiver météo, une seconde plus conséquente le 17/18 janvier avec 12cm (plus vu depuis décembre 2010), voici la troisième ce vendredi 12 février.

Peu de chance d'atteindre le niveau de la seconde car nous sommes trop au Nord des plus fortes intensités, toutefois, et contrairement aux épisode précédent, il n'a pas dégelé de la journée et le moindre flocon tient!

-3.4°/-0.3° pour les extrêmes du jour.