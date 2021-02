Episode remarquable de pluie verglaçante dans la Vienne

Alors tout dépend des secteurs du département, sur une bonne partie Nord l'épisode est resté plutôt raisonnable bien que notable tout comme sur une bonne partie Est/Sud-Est également.

Mais sur le Centre et le Sud-Ouest du département comme à Poitiers l'épisode fût remarquable comme en témoigne cette photo prise à la Chapelle-Montreuil dans le SO 86 justifiant ainsi pleinement le passage de la Vienne en vigilance rouge la veille au soir.

Parfois les épaisseurs de glace et de verglas ont dépassé le cm sur les sols et végétaux avec des accumulations même supérieurs avec le vent.

La journée fût sans dégel quasiment partout mais avec un beau retour du soleil en fin d'après-midi.