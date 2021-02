Dernières heures de froid

Dim. originale 5376*3303px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1 sec

Ouverture f/8

Focale 40 mm

ISO 400

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

C'est le 5ième jours de neige au sol et de froid de cette épisode qui restera dans les mémoires. Le phénomène marquant aura été la pluie verglaçante, un phénomène très rare par ici.

Ce matin, le froid est vif, autour de -2°C et une petite bise glace le visage et les mains. L'étang de Plounérin n'est pas gelé mais de la glace s'est formée sur la végétation et donne de belles structures.