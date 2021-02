Retour du froid en Camargue

Appareil QCOM-AA

Après un avant-goût printanier en début de mois et des températures avoisinants les 20°C, retour brutal de la fraîcheur en basse vallée du Rhône, on avait presque oublié que l'hiver n'était pas fini en Provence comme ailleurs malgré les premières floraisons des amandiers et des mimosas.



Temps très couvert, température flirtant avec les 0°C durant la nuit et pas plus de 6°C hier en Camargue, très loin cependant des records de froid et du nord du pays.