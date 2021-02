Le Grand Arc

Logiciel Microsoft ICE v1.4.3.0

Bonjour,



C'est un sommet (2484 m) du massif de la Lauzière mais comme toutes les autres montagnes en ce moment on devine le temps de samedi:du brouillard givrant entre 1100 et 1500 m environ et soleil au dessus:du coup plus de traces de givre en haute altitude.



Petit dégel en plaine:+2°C.



Bonne fin de week-end à tous et à toutes.