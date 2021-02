Trône du Roy - Vallée d'Aspe

Dim. originale 5472*3648px

Bien belle journée en Béarn. De nombreux géants aîlés nous toisent et planent toutes voiles tendues dans les airs.

Le vue verse vers l'ouest avec à droite le pic Souturou (1183 m) et le Mustayou (1206 m) à sa gauche. Au fond, on peut deviner la barre de Bayonne, l'arc atlantique et dans la plaine à droite, le bonne cité d'Oloron.